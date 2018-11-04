Рауль Рианчо: "При Каррере "Спартак" разваливался"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Урала" (1:2) прокомментировал игру команды в прошлом сезоне при его предшественнике – Массимо Каррере, в штаб которого он вошел перед началом этого сезона.

– Вы яростно отстаиваете систему 4-3-3. Где у вас исполнители под эту схему?

– Я должен усиливать центр поля, и у меня вместо двух опорников три. Я согласен, что нам не хватает игроков на фланге, Промес был очень важным игроком. У нас нет таких футболистов в центре как Иньеста или Хави, способных убежать за спину. Поэтому я делаю ставку на порядок и тактическую дисциплину, чтобы расти за счет этого. Хотел бы также напомнить, что на протяжении недели мы не можем полноценно тренироваться. Только восстанавливаем футболистов и готовим их к следующему матчу. В неделю три игры, мы только восстанавливаемся и играем. По такой игре три центральных игрока в центре поля лучше, чем в два. Тот же "Ювентус", все без исключения топ-клубы сейчас играют с тремя футболистами в центре поля.

– Вам не кажется, что вы занимаетесь мазохизмом? И садизмом по отношению ко всем остальным?

– Перед тем, как прийти в "Спартак", я провел анализ 8 последних матчей команды. Мы изучали совершенные командой ошибки, которые были совершены при Массимо. Команда в тот момент разваливалась. Пятеро атаковали, пятеро оборонялись. И так на протяжении всего сезона. И первая вещь, которую мы должны были решить, организовать компактную игру команды от обороны до атаки. Когда начался этот сезон, мы долгое время были на втором месте среди всех команд по подходам к штрафной. Мы были командой, которая больше всего прессинговала в верхней зоне. И мы забили семь голов со "стандартов". Мы доходили до штрафной, но не хватало последнего паса. В этой ситуации команда должна опираться прежде всего на порядок. Нужно терпение, нам тяжеловато атаковать флангами.

– Спорил ли с вами Каррера по внедрению 4-3-3?

– Первую игру на сборе мы играли 4-3-2-1. В той игре начало происходить то, что команда разрывалась по вертикали. После той игры мы поменяли схему на 4-3-3 и играли с ней до 6-го тура чемпионата. И только после этого начались сомнения. (Александр Рогулев)​