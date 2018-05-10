Прядкин – о миллионе болельщиков на матчах "Зенита": "Это громаднейший успех и пример для всех клубов РФПЛ"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что достижение отметки в 1 000 000 болельщиков на домашних матчах "Зенита" станет отличным примером для других клубов.

– Это очень здорово, что в 30-м туре на матче "Зенита" придет миллионный болельщик, – отметил Прядкин. – Это громаднейших успех и пример для всех остальных клубов. Это неординарное событие! "Зенит" делает очень большую работу по привлечению на свои трибуны болельщиков. Не только фанатов – а именно болельщиков, которые преданы своей команде. Достижение отметки в миллион показывает уровень успешности работы с болельщиками. Безусловно, все наши клубы работают. Есть преданные болельщики у "Спартака", у ЦСКА, в Краснодаре много отличных фанатов… Того успеха, которого добился "Зенит", очень впечатляет. Он должен воодушевить другие команды на работу с болельщиками.

В сезоне-2017/18 домашние игры питерцев на стадионе "Санкт-Петербург" во всех турнирах посетили 974 748 человек. В матче 30-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском" эта цифра перейдет за миллион. (Игорь НОВИКОВ)​

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