17:29 | Футбол — РФПЛ

Прядкин – о миллионе болельщиков на матчах "Зенита": "Это громаднейший успех и пример для всех клубов РФПЛ"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что достижение отметки в 1 000 000 болельщиков на домашних матчах "Зенита" станет отличным примером для других клубов.

– Это очень здорово, что в 30-м туре на матче "Зенита" придет миллионный болельщик, – отметил Прядкин. – Это громаднейших успех и пример для всех остальных клубов. Это неординарное событие! "Зенит" делает очень большую работу по привлечению на свои трибуны болельщиков. Не только фанатов – а именно болельщиков, которые преданы своей команде. Достижение отметки в миллион показывает уровень успешности работы с болельщиками. Безусловно, все наши клубы работают. Есть преданные болельщики у "Спартака", у ЦСКА, в Краснодаре много отличных фанатов… Того успеха, которого добился "Зенит", очень впечатляет. Он должен воодушевить другие команды на работу с болельщиками.

В сезоне-2017/18 домашние игры питерцев на стадионе "Санкт-Петербург" во всех турнирах посетили 974 748 человек. В матче 30-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском" эта цифра перейдет за миллион. (Игорь НОВИКОВ)​

Стадион "Санкт-Петербург" ожидает миллионного болельщика за сезон // 
Анатолий Тимощук: "Миллионный болельщик в этом сезоне станет фантастическим событием"

Зенит - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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NapoliFC

Забыли упомянуть что почти на всех матчах Зенита половина ходила бесплатно.

18:15

green-euro

эти "болельщики" которые пришли к середине первого тайма, а ушли в середине второго как раз на ... не нужны

17:54

баламошка

merniloskut Задарма и уксус бамжы хлебать станут!///////////Они задарма и смегму у ихних Вовки с Димкой хлебать станут.

17:48

баламошка

Билеты бесплатно раздавать на все матчи - это шедевр маркетинга.

17:47

merniloskut

Задарма и уксус бамжы хлебать станут!

17:38

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