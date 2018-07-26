Посещаемость матчей российских турниров на подъеме от ЧМ-2018 сохранится

Генеральный директор Оргкомитета 2018 Алексей Сорокин отметил, что для того, чтобы сохранить посещаемость матчей в России нужно повышать качество игры и этому поспособствует инфраструктура.

- Исполком прошел хорошо, оперативно. Подвели итоги чемпионата мира, было выступление Станислава Черчесова. Я доложил основные цифры по турниру. Потом утвердили список судейского комитета.

- РФС будет как-то участвовать в поддержании наследия чемпионата мира?

- Обязательно. РФС практически был одним из основных действующих лиц в подготовке инициатив, которые сейчас пошли в ФИФА и там рассматриваются. На их основе будет формироваться наследия, которое ФИФА традиционно реализует в стране, в которой прошел чемпионат мира. Так было в Бразилии. Так будет у нас. Это неотъемлемая часть чемпионата мира.

- На матчи ФНЛ сейчас ходят по двадцать-тридцать тысяч человек. Это итоги чемпионата мира, а потом уйдет?

- Будем стараться, чтобы не ушло. Для этого у нас есть инфраструктура. Надо повышать качество игры. Думаю, на общем подъеме эти цифры сохранятся. Люди поняли, каким бывает футбол. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)