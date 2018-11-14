17:09 | Футбол — РПЛ

Получает ли Дарья Глушакова алименты от Дениса? Отвечает ее адвокат

Дарья Глушакова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дарья Глушакова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака"  Дениса Глушакова, рассказал "СЭ" получает ли она алименты от футболиста. 19 октября Никулинский районный суд Москвы вынес такое решение в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса РФ - Денис должен перечислять на содержание детей детям треть своего дохода (5 миллионов рублей в месяц из 15-ти).

- Денис выплачивает алименты? – вопрос Жорину.

- Дело обстоит так. Мы в суде получили исполнительный лист, передали его в "Спартак" и клуб исполняет данное решение. Здесь вопросов нет.

- То есть выплаты Дарье уже поступают?

- По нашей информации работодатель Дениса исполняет решение суда. Сколько и как перечисляется мы, адвокаты, не изучаем. Перед нами такая задача со стороны Дарьи не ставилась. Поэтому получает ли она средства и сколько -  такой вопрос лежит за рамками заключенного между мной и доверителем соглашения. (Арман Мкртчян)

Адвокат Дарьи Глушаковой – о бракоразводном процессе с Денисом: "На мировую они, видимо, не пойдут" //
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