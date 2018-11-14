Адвокат Дарьи Глушаковой – о бракоразводном процессе с Денисом: "На мировую они, видимо, не пойдут"

Дарья (справа) и Денис Глушаковы раньше были счастливы вместе. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал "СЭ" ход бракоразводного процесса супругов. Сегодня в Никулинском районном суде Москвы прошло очередное заседание по делу.

24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

19 октября Никольский районный суд столицы вынес такое решение в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса РФ – Денис должен перечислять на содержание детей треть своего дохода (5 миллионов рублей в месяц из 15).

- Отложили рассмотрение дела потому что органы опеки должны обследовать местонахождение родителей, - сказал Жорин, выйдя из зала суда. - У Дарьи все в порядке с условиями. У Дениса пока не проверяли. Это нужно для определения дальнейшего местожительства дочерей.

- Когда пройдет новое заседание?

- 13 декабря.

- На мировую стороны не пойдут?

- По всей видимости, нет. (Арман Мкртчян)

Глушаковы продолжают делить детей. Но в суд не приходят