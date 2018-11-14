Адвокат Дарьи Глушаковой – о бракоразводном процессе с Денисом: "На мировую они, видимо, не пойдут"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал "СЭ" ход бракоразводного процесса супругов. Сегодня в Никулинском районном суде Москвы прошло очередное заседание по делу.
24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.
19 октября Никольский районный суд столицы вынес такое решение в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса РФ – Денис должен перечислять на содержание детей треть своего дохода (5 миллионов рублей в месяц из 15).
- Отложили рассмотрение дела потому что органы опеки должны обследовать местонахождение родителей, - сказал Жорин, выйдя из зала суда. - У Дарьи все в порядке с условиями. У Дениса пока не проверяли. Это нужно для определения дальнейшего местожительства дочерей.
- Когда пройдет новое заседание?
- 13 декабря.
- На мировую стороны не пойдут?
- По всей видимости, нет. (Арман Мкртчян)