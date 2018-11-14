Глушаковы продолжают делить детей. Но в суд не приходят

Сегодня в Никулинском районном суде Москвы пройдет очередное заседание по бракоразводному процессу полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова с женой Дарьей, а также по месту жительства и воспитанию их детей. Интересы супруги представляет адвокат Сергей Жорин.

- Самой Дарьи на этом слушании не будет. Да и окончательного решения не ожидается, - сказал Жорин корреспонденту “СЭ”.

Денис в суд тоже не явился – его на заседании представляет адвокат Марина Дубровская.

Напомним, что 24 сентября Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

19 октября Никулинский районный суд столицы вынес такое решение в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса РФ - Денис должен перечислять на содержание детей треть своего дохода (то есть около 5 миллионов рублей в месяц из 15-ти), а также назначил очередное заседание на 14 ноября. (Арман Мкртчян)