Погребняк подал иск против "Динамо" в палату по разрешению споров РФС

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк подал иск в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно досрочного расторжения контракта с "Динамо", сообщил "СЭ" юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы 34-летнего игрока. По его словам, дата заседания по этому вопросу еще не назначена.

- Мы подали иск в Палату, - сказал Прокопец. - Ждем, когда назначат дату заседания. Надеемся, что на рассмотрение дела уйдет не больше пары недель.

Напомним, "Динамо" в январе досрочно разорвало соглашение с Погребняком, рассчитанное до конца июня этого года. Футболист рассчитывает получить от клуба компенсацию за досрочное расторжение договора.

Форвард перешел в "Динамо" в конце августа 2015 года. В сезоне-2017/18 он провел за команду один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1). В феврале Погребняк стал игроком "Тосно", заключив контракт до конца сезона. (Илья АНДРЕЕВ)

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