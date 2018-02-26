Погребняк подал иск против "Динамо" в палату по разрешению споров РФС

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк подал иск в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно досрочного расторжения контракта с "Динамо", сообщил "СЭ" юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы 34-летнего игрока. По его словам, дата заседания по этому вопросу еще не назначена.
- Мы подали иск в Палату, - сказал Прокопец. - Ждем, когда назначат дату заседания. Надеемся, что на рассмотрение дела уйдет не больше пары недель.
Напомним, "Динамо" в январе досрочно разорвало соглашение с Погребняком, рассчитанное до конца июня этого года. Футболист рассчитывает получить от клуба компенсацию за досрочное расторжение договора.
Форвард перешел в "Динамо" в конце августа 2015 года. В сезоне-2017/18 он провел за команду один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1). В феврале Погребняк стал игроком "Тосно", заключив контракт до конца сезона. (Илья АНДРЕЕВ)
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эд.гар
марк де фоссен. В принципе, я согласен. Но - поставим себя на место руководства Динамо: из Англии возвращается "легендарный" игрок, команде нужно усиление. Находишь с ним общий язык, подписываешь контракт- а он сидит и почивает на лаврах. И что тогда делать? Вот и приходится расплачиваться за доверие. Вспомните Аршавина, Павлюченко , Биллялетдинова и т.д. Одна и та же история.
20:38 26 февраля
Леня-космос
Это он ещё должен заплатить за свою бездарную игру. Зато гульнул в Италии, нормально для русского ногомячиста, получающего ни за что миллионы.
20:36 26 февраля
fedland
А с брата родного он не хочет получить? За инстаграм...)))
18:42 26 февраля
ЗЗ+
Капец Динамо. Поступили как идиоты. Ради оставшихся полугода контракта могли бы потерпеть, а щас мало того, что ту же сумму зп выплатят, так еще и неустойку насчитают.
18:30 26 февраля
марк де фоссен
эд.гар-Погреб ведь не сам себе назначал зарплату и контракт.И с Тосно тоже самое.Своих напов распродали,а Погреб теперь виноват?)) Попылит еще немного,благо в нашем футболе бабосы такие крутятся.))
18:06 26 февраля
эд.гар
Погребняк должен быть благодарен Динамо , поскольку после возвращения из Англии , он никому на хрен не был нужен. Провел один бестолковый матч , а на протяжении 6 месяцев получал зарплату от клуба (у которого финансовые проблемы). Тоже самое будет и с Тосно. Погребняку давно пора вешать бутсы на гвоздь. Денег , наверное , заработал немерено.
17:42 26 февраля
karlikf1
Желаю удачи Погребняку. Молодец! Так и надо, чтобы впредь задумывались, прежде чем ноги вытирать об игроков.
17:02 26 февраля