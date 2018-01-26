Погребняк – о споре с "Динамо": "Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров"

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк сообщил "СЭ", что оспорит досрочное расторжение контракта между ним и московским "Динамо" в палате по разрешению споров РФС.
– После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба "Динамо", его руководством приятно решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров, – сказал Погребняк корреспонденту "СЭ" Александру ЛЬВОВУ.
"Динамо" расторгло соглашение с 34-летним форвардом в четверг в одностороннем порядке.
Ветеран перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).
Почему "Динамо" расторгло контракт с Погребняком. Вот обоснование //
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Павел Погребняк. Хроника пикирующего бомбардира
knyaz boltconskiy
А все интернет.Не вываливал бы фото с матча Ювентуса,и ничего бы не было.
20:36
Я Знаю Историю
бревно-1 преподаёт мастер-класс бревну-2 на случай, как надо отжимать бабло и чтобы стыдно не было. Тьфу, позорище! Ну ладно жена, а что он детям будет говорить?
20:29
Джаггер555
Урфин Джюс Ага работаешь на заводе получаешь 25 тысяч рублей в месяц. А тут урод сидит на лавки и получает миллионы евро. Таких дайте нам на день, чтобы можно человека кулаками перевоспитать.
20:22
Санта_Клаус
ты, Паша, будешь добиваться не справедливости, а ДЕНЕГ
20:20
Джаггер555
Совести у поколения едросов вообще нет. Жулик ты Пашка. Сидишь на скамейки получаешь баксы, когда дети умирают, потому что нет бесплатной медицины. Слабо Пашка перечислить свои миллионы на лечение детей?
20:19
Урфин Джюс
Наши контракты это нечто! З/п игрока совсем не зависит от качества игры.. Можно просто сидеть на лавке и получать больше денег, чем те, кто на поле пашет.. Спасибо Кобелеву лично и руководству в общем и целом за то, что подогнали такого игрочищу!
19:55
misha1966
у погребняка нет ни стыда ни совести.
19:43
oleg din
"СЭ" стали известны причины расторжения клубом "Динамо" контракта с форвардом команды Павлом Погребняком. Сделано это было в одностороннем порядке – контракт игрока действовал до конца текущего сезона. Футболист, по данным "СЭ", получил уведомление от клуба. – Действительно, контракт расторгнут, – сообщил "СЭ" источник в "Динамо". – В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (Погребняк не присутствовал на игре 20-го тура с "Анжи", а отправился в Турин на матч "Ювентус" – "Интер". – Прим. "СЭ"). Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии "Спартака" (традиционный ежегодный матч. – Прим. "СЭ") в экипировке компании, которая не имеет контракта с "Динамо" – он был одет в форму "Адидас", а у "Динамо" контракт с "Найк". Тем самым был нанесен репутационный урон клубу. В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений.
19:38
ZoSo
Один звонок папуле и он все порешает... видно не помогло )))
19:38
oleg din
Нефилим успокойся не натянет за прогулы и пьянство всё по делу возьмите его в свою команду
19:36
Нефилим
Он еще натянет Динамо на пару МЛН баксов) Потому что его увольнение было несколько надуманным, без правовой базы. Неужели не могли потерпеть еще пол года? на судах же больше бабла потеряете.
19:29
ДинМиха
С такими наездами на Динамо Погреба и Зотова(вообще не понятно что за мутная личность), их проще обоих заказать.....
19:22
AiXai51
Козлевич,но не Адам Казимирович!!!
19:16
alex lav
Сутяга Погребняк ошибся с профессией: из него получился бы отличный юрист.
19:16
oleg din
согласен на все 100 с FreDDy Kruger да он уже давно не мужик его даже в ФНЛ не хотели брать ну на сей раз Паша попал по полной и корчит из себя жертву
19:13
Динамо Клин
Красава, Пашок! Тонешь сам-топи другого...Где твоя совесть? Хотя, совесть-это богатство, а вы люди бедные...
19:12
PLUT-IN
Не справедливости, а соблюдения законов бандитской страны ибо по справедливости бревно с Кобелевым и другими ворами должны между ушей схлопотать.
19:10
КолобокКолобков
Ты когда в футбол то играл последний раз, борец за справедливость, вшивый ???? Хорошо поди на контракте сидеть и бабло не за что получать???
19:07
James Gang
Погреб явно берега попутал, это на него надо в суд подавать за тунеядство!
19:02
oleg din
да Динамо его ещё на бабки разведёт при всех пересудов а за суды надо платить может Зотов решил заплатить за суды 6 дело дойдёт до суда лозанне это на 90% если Паша не одумается а туда не малое бабло надо
18:57
Генри Морган
Да, давно надо было его выставить за дверь. Просто сидит на скамейке запасных и штаны протирает. Сколько ж можно?! Ведь не один работодатель лоботрясов держать не будет. А тут сидит себе чел в ус не дует, так ещё и права качает. И не стыдно даже. Совести-то нет.
18:56
Dzhan1328
shpasic,не обобщай.
18:51
shpasic
давай, Паша! все за тебя))
18:44