Погребняк – о споре с "Динамо": "Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров"

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк сообщил "СЭ", что оспорит досрочное расторжение контракта между ним и московским "Динамо" в палате по разрешению споров РФС.

– После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба "Динамо", его руководством приятно решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров, – сказал Погребняк корреспонденту "СЭ" Александру ЛЬВОВУ.

"Динамо" расторгло соглашение с 34-летним форвардом в четверг в одностороннем порядке.

Ветеран перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).

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