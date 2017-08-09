Переход Луана в "Спартак" под угрозой срыва?

Нападающий "Гремиу" Луан может не перейти в "Спартак", утверждает Zero Hora. Согласно источнику, переговоры могут быть сорваны из-за разногласий клубов по трансферу. Кроме того, 24-летний футболист хочет рассмотреть предложения "Ливерпуля" и "Арсенала", которые недавно выразили заинтересованность в его приобретении.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в состав красно-белых, и что в конце недели он должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет контракт со спартаковцами. Предполагалось, что "Спартак" заплатит за переход Луана 22 миллиона евро.

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