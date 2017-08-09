Переход Луана в "Спартак" под угрозой срыва?

Нападающий "Гремиу" Луан может не перейти в "Спартак", утверждает Zero Hora. Согласно источнику, переговоры могут быть сорваны из-за разногласий клубов по трансферу. Кроме того, 24-летний футболист хочет рассмотреть предложения "Ливерпуля" и "Арсенала", которые недавно выразили заинтересованность в его приобретении.
Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в состав красно-белых, и что в конце недели он должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет контракт со спартаковцами. Предполагалось, что "Спартак" заплатит за переход Луана 22 миллиона евро.
Олимпийский чемпион из фавел. "Спартак" нашел замену Промесу?
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
гарая и его жену срочно! и сортир для него поудобней. а ей цветы. и не перепутайте!
00:29
ustin007
То есть трансферов не будет?ПОЗОР!!!!!!!!!!!!!!!!
00:27
NVA23
Милуол, привет! Ты пишешь - хочу, но за тебя хотят другие! Тебе остаётся лишь впариваться за них или нет... По своей сути - ты раб!Далее - включать голову. Согласен - идейное предложение! Давай структурно...Включать голову где?! Спартак шёл к чемпионству рвано и бездумно... Я согласен. Но когда Вы были последний раз чемпионами?! Вы меняете этих тренеров каждый сезон! Я так тёлок снимаю...))) Теперь о главном - Питер - суть нации начиная со спорта и заканчивая политикой!) Вы там успокойтесь...) Команда - это когда собрали в Твоём городе и усилили! Я из Белгорода - самый респектабельный город для жизни- русский Монако!) У нас родились: Хоркина, Емельяненко (братья), ОлимпийскиеЧмпионы: Теюхин, Мусерский, Ильиных, Хтей... Вэлкам! Живи сам с тем что себе придумал... Решишь приехать - с удовольствием встречу! Вэлкам!)))
00:15
Millwall82
Для НВА 23 года рождения)))), я хочу сильный чемпионат и только, я не хочу ваших дешевых чемпионств 90х, я хочу сильный чемпионат, именно в таких чемпионатах Зенит или любой другой клуб будет тренироваться перед ЕК, вам после 5-1 все же стоит включать хоть иногда голову. В ЛЧ будет таких 6 матчей.
23:21 9 августа
Sergey_msk
Ах ты мой Луан, без тебя в Спартаке сплошной обман!))))))
23:20 9 августа
Sergey_msk
О как!))))) По второму кругу, но только против часовой!)))))))))
23:18 9 августа
allehandro
все деньги на Гарая ушли)))
23:16 9 августа
NVA23
Для Милуолов 82го года опоражнения... Я ранее печатал всем вашим типа "Не лезьте" - Какого Массачуссетса ты впариваешь в иностороннюю ветку?! Тебе своих проблем мало?! Они ведь только набирают обороты! Прости меня за эти ноты - но кто ты?! Браз, кто ты?! У тебя от названия зенит в ушах звенит?! Для меня это не динамит... Отнюдь, претит... Успокойся и закройся.) Уралом для начала умойся!)))
23:15 9 августа
takitak
За такие деньги ещё полно дельных вариантов можно отыскать.
23:09 9 августа
sava_
Ну что же поделаешь...вся наша жизнь "Игра",получиться хорошо,нет ну и больно надо)
22:56 9 августа
Millwall82
Желаю все же Спартаку его подписать. Чем сильнее чемпионат, тем ценнее чемпионство Зенита)))
22:54 9 августа
foreverCSKAforever
Опять ПЯТЬ?
22:36 9 августа
Mad Butcher
Даже не начинайте эту хрень
22:27 9 августа