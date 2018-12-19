16:13 | Футбол — РПЛ

"Он меня опозорил". Жена Мамаева рассказала об изменах футболиста

Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Супруга полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева Алана заявила, что не простила мужа за его измены. Она также добавила, что хочет сохранить семью.

- Я его не топлю, утопил меня он, - сказала Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача". - Это не я ходила с непонятными дамами по разным заведениям, это он, можно сказать, меня опозорил. Просто я немного приоткрыла завесу тайны над этим. Не вижу в этом ничего такого. Чем надо мной будут потом смеяться, рассказывая, что он был с той и этой, я лучше сама всем расскажу об этом. Почему сейчас вынесла сор из избы? Потому что только сейчас узнала.

Пашу я не простила. Никогда не прощу. Я хотела бы сохранить семью и пыталась, но такое не прощается.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=vKWpOT8nTOk

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