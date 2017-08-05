Олег Кононов: "Семь запасных на матч? "Ахмату" нужно запастись терпением"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что все заявленные на игру футболисты готовы к встрече. Специалист также выделил сильные стороны коллектива из Уфы.

– Семь запасных? Все футболисты, приехавшие в Уфу, готовы сыграть, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Травмированные футболисты постепенно возвращаются, поэтому нам нужно запастись терпением, скоро все будут в строю.

"Уфа" хорошо играет в обороне, они очень организованы, поэтому и мы должны сыграть соответствующим образом. Соперник остро атакует, поэтому "Ахмат" должен держать баланс между обороной и нападением.

Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"