15:00 5 августа | Футбол — РФПЛ

Олег Кононов: "Семь запасных на матч? "Ахмату" нужно запастись терпением"

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Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что все заявленные на игру футболисты готовы к встрече. Специалист также выделил сильные стороны коллектива из Уфы.

– Семь запасных? Все футболисты, приехавшие в Уфу, готовы сыграть, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Травмированные футболисты постепенно возвращаются, поэтому нам нужно запастись терпением, скоро все будут в строю.

"Уфа" хорошо играет в обороне, они очень организованы, поэтому и мы должны сыграть соответствующим образом. Соперник остро атакует, поэтому "Ахмат" должен держать баланс между обороной и нападением.

Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗлобныйЖиртрест

Да ты, Кокоша, и шампанского можешь накупить больше, чем выпить способен. Вообще смутное представление о ценообразовании и имеешь!

15:44 5 августа