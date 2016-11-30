Николай Левников может снова возглавить судей Казахстана

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников в ближайшее время может оставить этот пост и перейти на работу в Федерацию футбола Казахстана, где он в 2008 - 2009 годах возглавлял департамент судейства и инспектирования. Как стало известно "СЭ", руководство ФФК предложило Левникову вернуться и снова возглавить судейский корпус. С 2012 по начало 2016 года с казахстанскими арбитрами занимался итальянец Маттео Трефолони.

Напомним, что Левников, с 1984 по 2001 год судивший матчи чемпионатов СССР и России, был первым президентом Коллегии футбольных арбитров РФС. Он также входит в судейский комитет УЕФА. (Александр БОБРОВ, Сергей ЕГОРОВ)