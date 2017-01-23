Натхо отправился в Израиль подлечить голеностоп

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, получив разрешение руководства ЦСКА и врачебного штаба команды, прилетел на несколько дней в Израиль, чтобы интенсивно заняться проблемами с голеностопом, беспокоящими футболиста длительное время. В воскресенье вечером Натхо встретился с главным врачом сборной Израиля Марком Росновским и получил так называемый укол-коктейль – известное средство Росновского, годами эффективно применяемое доктором в отношении футболистов израильской сборной с подобными травмами. Натхо должен вернуться в расположение ЦСКА в ближайшее время. (Эли ШВИДЛЕР)

"Все в порядке, я вылечу в распоряжение ЦСКА в Испанию в среду ночью", - подчеркнул Натхо.