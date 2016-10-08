19:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На просмотр в ЦСКА приехал "новый Мхитарян"

Атакующий полузащитник "Ширака" Ваган БИЧАХЧЯН (справа). Фото The Guardian
Атакующий полузащитник "Ширака" Ваган БИЧАХЧЯН (справа). Фото The Guardian
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Сегодня. Ватутинки. ЦСКА - "Анжи" - 2:0. Главные тренеры команд Павел ВРБА и Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "У ЦСКА есть кем заменить Еременко"

Как стало известно "СЭ", на просмотре в ЦСКА находится 17-летний армянский атакующий полузащитник "Ширака" Ваган Бичахчян. Он принял участие в сегодняшнем товарищеском матче против "Анжи" (2:0), при этом надев футболку с номером 63 и фамилией Федора Чалова.

"Молодой парень, 99-го года рождения. Россиянин? Нет", - такие подробности о футболисте сообщил главный тренер чемпиона России Леонид Слуцкий.

Добавим, что известное британское издание The Guardian в октябре включило Бичахчяна (родился 9 июля 1999 года) в список 60 лучших молодых талантов мира от Армении. В заметке о футболисте отмечается, что, по мнению некоторых экспертов, по таланту он не уступает армянскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Генриху Мхитаряну, а его игра напоминает стиль бельгийского хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне. Бичахчян всегда готов пойти в обводку один в один и нацелен на ворота, что также схоже с игрой форварда "МЮ" Уэйна Руни в молодости.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Italo2013

rotor23, ЦСКА,вы ЧО????В России полно таких парней!!! 20:45 ------------------- Фамилии в студию!

20:58

rotor23

ЦСКА,вы ЧО????В России полно таких парней!!!

20:45

rotor23

А в это время румыны рвут очко армянской сборной)))

20:45

П_о_в_а_р

Леонидий убивает.

20:33

KuziakaPm

Беги оттуда.

20:24

Жорик Вартанов

с такой фамилией как БИЧахян только в Зенит)

20:11

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