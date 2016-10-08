На просмотр в ЦСКА приехал "новый Мхитарян"

Как стало известно "СЭ", на просмотре в ЦСКА находится 17-летний армянский атакующий полузащитник "Ширака" Ваган Бичахчян. Он принял участие в сегодняшнем товарищеском матче против "Анжи" (2:0), при этом надев футболку с номером 63 и фамилией Федора Чалова.
"Молодой парень, 99-го года рождения. Россиянин? Нет", - такие подробности о футболисте сообщил главный тренер чемпиона России Леонид Слуцкий.
Добавим, что известное британское издание The Guardian в октябре включило Бичахчяна (родился 9 июля 1999 года) в список 60 лучших молодых талантов мира от Армении. В заметке о футболисте отмечается, что, по мнению некоторых экспертов, по таланту он не уступает армянскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Генриху Мхитаряну, а его игра напоминает стиль бельгийского хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне. Бичахчян всегда готов пойти в обводку один в один и нацелен на ворота, что также схоже с игрой форварда "МЮ" Уэйна Руни в молодости.
В майке Чалова под номером 63 в первом тайме играл некто 99-го года рождения. Фамилию не называют) pic.twitter.com/mDX8MiJuaT– Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 октября 2016 г.
Italo2013
rotor23, ЦСКА,вы ЧО????В России полно таких парней!!! 20:45 ------------------- Фамилии в студию!
20:58
rotor23
ЦСКА,вы ЧО????В России полно таких парней!!!
20:45
rotor23
А в это время румыны рвут очко армянской сборной)))
20:45
П_о_в_а_р
Леонидий убивает.
20:33
KuziakaPm
Беги оттуда.
20:24
Жорик Вартанов
с такой фамилией как БИЧахян только в Зенит)
20:11