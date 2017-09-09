Мориц Бауэр: "Спартак" не просто так стал чемпионом в прошлом сезоне"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что против таких соперников сложно создавать большое количество моментов. По мнению игрока обороны, красно-белые забили единственный во встрече мяч в идеальное время.

– Почему "Рубину" сегодня не удалось создать много моментов?

– "Спартак" – очень хорошая команда. Против таких соперников сложно создавать двадцать моментов, чтобы забить. В первой половине встречи мы контролировали игру, но нам не хватило как раз голов.

– Вы видели нарушение Ивелина Попова? Вам не показалось, что в том эпизоде должна быть красная карточка?

– Сложно сказать. И потом, после игры уже поздно обсуждать решение судьи.

– Почему "Спартак" во втором тайме так поджал "Рубин" и создал много моментов?

– "Спартак" не просто так стал чемпионом в прошлом сезоне. Повторю, что в первой половине встречи игру контролировали мы, а во второй – соперник. Он оказывал большое давление на нашу команду.

– Полноценный момент "Спартак" создал только после того, как "Рубин" пропустил мяч и стал атаковать. Можно сказать, что сегодняшнюю игру решила одна ошибка?

– Мяч, который забил "Спартак", был забит в идеальное время. В дальнейшем болельщики погнали команду вперед, "Спартак" стал оказывать на нас давление. После матча мы все разочарованы результатом, особенно тем, что проиграли 0:1. Могли свести матч к ничьей. Но теперь уже нужно думать о следующей игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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