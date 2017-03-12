11:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Иванович не мог играть в Перми после стольких лет в Англии"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что защитник Бранислав Иванович не попал в стартовый состав из-за условий в Перми. По словам специалиста, серб, ранее выступавший в составе "Челси", не может играть на искусственном поле.

- Если вы заметили, то соперник поменял нескольких игроков, - сказал Луческу в интервью телеканалу "Наш футбол". - Мы не сделали больших изменений, потому что хорошо играли в последних матчах. У меня не было предпосылок, чтобы менять состав. Также это обусловлено искусственным полем. Иванович не мог играть на этом газоне после девяти лет, проведенных в Англии на ровнейших полях. Выпускать Данни тоже было рискованно, учитывая все его операции.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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amidey

Ух какие мы нежинки, не можем играть на полях, такие бабки заплатили, так будь добр отрабатывай их !

12:05

vassel

Его что, покупали на 5 игр в чемпионате????

11:56

spetrov

Что за странное желание желать другим травмы?

11:52

atl4nt

Лучше Кокошу и Игрочишку. Авось сломаются)

11:42

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