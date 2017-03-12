Мирча Луческу: "Иванович не мог играть в Перми после стольких лет в Англии"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что защитник Бранислав Иванович не попал в стартовый состав из-за условий в Перми. По словам специалиста, серб, ранее выступавший в составе "Челси", не может играть на искусственном поле.
- Если вы заметили, то соперник поменял нескольких игроков, - сказал Луческу в интервью телеканалу "Наш футбол". - Мы не сделали больших изменений, потому что хорошо играли в последних матчах. У меня не было предпосылок, чтобы менять состав. Также это обусловлено искусственным полем. Иванович не мог играть на этом газоне после девяти лет, проведенных в Англии на ровнейших полях. Выпускать Данни тоже было рискованно, учитывая все его операции.
amidey
Ух какие мы нежинки, не можем играть на полях, такие бабки заплатили, так будь добр отрабатывай их !
12:05
vassel
Его что, покупали на 5 игр в чемпионате????
11:56
spetrov
Что за странное желание желать другим травмы?
11:52
atl4nt
Лучше Кокошу и Игрочишку. Авось сломаются)
11:42