Мирча Луческу: "Иванович не мог играть в Перми после стольких лет в Англии"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что защитник Бранислав Иванович не попал в стартовый состав из-за условий в Перми. По словам специалиста, серб, ранее выступавший в составе "Челси", не может играть на искусственном поле.

- Если вы заметили, то соперник поменял нескольких игроков, - сказал Луческу в интервью телеканалу "Наш футбол". - Мы не сделали больших изменений, потому что хорошо играли в последних матчах. У меня не было предпосылок, чтобы менять состав. Также это обусловлено искусственным полем. Иванович не мог играть на этом газоне после девяти лет, проведенных в Англии на ровнейших полях. Выпускать Данни тоже было рискованно, учитывая все его операции.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"