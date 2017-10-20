Михаил Шац: "Зенит" забьет ЦСКА на один мяч больше"

Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" Михаил Шац подвел итоги матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) и сделал свой прогноз на предстоящую игру 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– В недавнем интервью "СЭ" экс-защитник "Спартака" Сергей Горлукович выразил мнение, что "Зенит" пока сыроват, а "Спартак" преодолел трудности и вновь показывает игру образца прошлого сезона. Чувствуете опасность со стороны красно-белых?

– У нас впереди еще половина чемпионата. Давайте не будем раньше времени вешать золотые медали "Зениту". А то это уже сделали некоторые журналисты.

– Впереди выездной матч с ЦСКА. Какие ожидания от матча?

– Очень большие. Это будет хорошая проверка для "Зенита".

– Не боитесь, что армейцы после такого болезненного поражения от "Базеля" выглядят, как раненый зверь, и этот зверь может больно укусить "Зенит"?

– Ну зачем вы так их называете? Да они настоящие зверюги! Мотивации хватило бы даже после победы над швейцарцами. Встреча с ЦСКА будет сложной для "Зенита" просто потому, что армейцы опасны в любом состоянии. Соглашусь, игра с "Базелем" выглядела достаточно серой. Но в воскресенье все будет по-другому.

– Ваш прогноз на матч.

– Думаю, обе команды забьют, но "Зенит" – на один мяч больше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.