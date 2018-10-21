Михаил Барщевский - про Кокорина и Мамаева: "2-3 года колонии или 100 миллионов штрафа?"

Известный адвокат и полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский высказал свое отношение по поводу возможного наказания нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. По его словам, крупный штраф был бы хорошим выходом.

– Как вы думаете, что больше повлияет на этих молодцев? 2-3 года в колонии или 100 миллионов штрафа? По-моему, это очевидно, – отметил Барщевский в эфире телеканала НТВ. – Это послужит не только для того, чтобы наказать виновного, но и послужит как предупреждение другим. Тогда любой человек будет понимать: махнул стулом – 100 миллионов. Тогда и стул окажется тяжелым и махать не захочется.