Маурисио Перейра: "Недоволен, что забил гол, потому что моя команда не выиграла"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после после игры 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:3) заявил, что его гол не принес ему радости, поскольку команда все равно не набрала 3 очка, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он не стал комментировать судейские решения, подчеркнув, что каждый имеет право на ошибку.
– Я думаю, после того, как нам забили гол, мы потеряли концентрацию, затем у нас случилось удаление, – сказал Перейра. – Нам стоило больших усилий сыграть вничью.
– Почему потеряли концентрацию?
– Если бы мы знали, почему. У нас тогда этого бы не случилось. Нам нужно работать над этим и ни в коем случае не повторять.
– Рано начали праздновать победу?
– Да. Возможно, и так.
– Вы забили гол, но команда в итоге не победила. Испытываете противоречивые чувства?
– Понятно, что для меня важнее победа команды. Я недоволен даже тем, что забил гол, потому что команда не выиграла. Это 3 очка, которые мы не заработали.
– Вопрос про судейство. На ваш взгляд, удаление Куасси Эбуэ действительно было?
– Я не хочу говорить о судействе. Я думаю, все мы люди, все имеем право на ошибку.
– Но эти судейские решения повлияли на итоговый результат?
– Причин не надо искать. Мы готовились к этой игре, и не считаю, что судейские решения – причина такого результата.
– Какие-то выводы уже по этой игре сделали?
– Я лично не буду ничего говорить по поводу того, что было в раздевалке. Я скажу лишь одно – недоволен результатом, и нам надо больше работать.