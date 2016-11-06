Маурисио Перейра: "Недоволен, что забил гол, потому что моя команда не выиграла"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после после игры 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:3) заявил, что его гол не принес ему радости, поскольку команда все равно не набрала 3 очка, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он не стал комментировать судейские решения, подчеркнув, что каждый имеет право на ошибку.



– Я думаю, после того, как нам забили гол, мы потеряли концентрацию, затем у нас случилось удаление, – сказал Перейра. – Нам стоило больших усилий сыграть вничью.



– Почему потеряли концентрацию?



– Если бы мы знали, почему. У нас тогда этого бы не случилось. Нам нужно работать над этим и ни в коем случае не повторять.



– Рано начали праздновать победу?



– Да. Возможно, и так.



– Вы забили гол, но команда в итоге не победила. Испытываете противоречивые чувства?



– Понятно, что для меня важнее победа команды. Я недоволен даже тем, что забил гол, потому что команда не выиграла. Это 3 очка, которые мы не заработали.



– Вопрос про судейство. На ваш взгляд, удаление Куасси Эбуэ действительно было?



– Я не хочу говорить о судействе. Я думаю, все мы люди, все имеем право на ошибку.



– Но эти судейские решения повлияли на итоговый результат?



– Причин не надо искать. Мы готовились к этой игре, и не считаю, что судейские решения – причина такого результата.



– Какие-то выводы уже по этой игре сделали?



– Я лично не буду ничего говорить по поводу того, что было в раздевалке. Я скажу лишь одно – недоволен результатом, и нам надо больше работать.