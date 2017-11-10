Матиас Краневиттер: "У Манчини и Симеоне много общего"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер, ранее выступавший в "Атлетико", в интервью пресс-службе петербуржцев заявил о том, что между главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини и наставником мадридцев Диего Симеоне много общего. По словам хавбека, для этих специалистов не существует результата, кроме победы.

– Вы играли под руководством Симеоне. И он, и Манчини – футбольные тактики. Именно эти два тренера наиболее сильно повлияли на вас как на игрока? – вопрос Краневиттеру.

– У меня было много тренеров, которые оказали огромное влияние на развитие моей карьеры, – это и Манчини сейчас, и Симеоне в "Атлетико", и Сампаоли в "Севилье". Но я до сих пор считаю, что мне предстоит еще очень многому научиться и многое узнать в футболе. Все еще впереди.

– Можете сравнить Симеоне и Манчини?

– Диего – очень суровый тренер. "Атлетико" вышел на столь высокий уровень во многом благодаря ему. На самом деле у Манчини и Симеоне очень много общего. Главное сходство – они оба тренеры-победители. Для них нет никакого другого результата, кроме победы.