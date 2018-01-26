Массимо Каррера: "У Максимовича есть 10 игр, чтобы убедить меня"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что защитник Никола Максимович 27 января прибудет в расположение команды. Специалист также добавил, что 26-летний игрок может сыграть как в центре, так и справа в защите.
– Максимович завтра прибудет в расположение команды, я еще не говорил с ним, – цитирует SpazioNapoli Карреру. – Я предпочитаю вести диалог лично, с глазу на глаз. В "Наполи" у него была серьезная конкуренция в лице Кулибали и Альбиоля. Никола преуспел в "Торино", он может сыграть как в центре, так и справа. Серб силен и быстр. У него есть десять игр в чемпионате России, чтобы убедить меня и общественность. В конце сезона мы с ним обсудим его будущее.
Напомним, что сегодня, 26 января Максимович перешел в "Спартак" на правах аренды до конца текущего сезона. Сделка обошлась московскому клубу в сумму 800 тысяч евро, при этом больше 13 матчей серб за красно-белых не сыграет.
"Спартак" и Максимович: аренда на 13 матчей //
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ЗЮК~
Дядька,кусковое,кому ты нужно?
07:29
Дядька
Да кому ты, Каррерка, нужен? Убеждать тебя еще, окстись.
02:02
onlywhitespartak
К сожалению что бы серб не делал жадного Федуна убедит только низкая цена
00:24
паоло росси
каррера, это ты убеди его, чтобы он в секте остался
23:59 26 января
Сатурн_11
shpasic, нет
23:56 26 января
shpasic
так его с правом выкупа взяли?
23:48 26 января