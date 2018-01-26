23:25 26 января | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "У Максимовича есть 10 игр, чтобы убедить меня"

Массимо КАРРЕРА. Фото ФК "Спартак"
Массимо КАРРЕРА. Фото ФК "Спартак"
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что защитник Никола Максимович 27 января прибудет в расположение команды. Специалист также добавил, что 26-летний игрок может сыграть как в центре, так и справа в защите.

– Максимович завтра прибудет в расположение команды, я еще не говорил с ним, – цитирует SpazioNapoli Карреру. – Я предпочитаю вести диалог лично, с глазу на глаз. В "Наполи" у него была серьезная конкуренция в лице Кулибали и Альбиоля. Никола преуспел в "Торино", он может сыграть как в центре, так и справа. Серб силен и быстр. У него есть десять игр в чемпионате России, чтобы убедить меня и общественность. В конце сезона мы с ним обсудим его будущее.

Напомним, что сегодня, 26 января Максимович перешел в "Спартак" на правах аренды до конца текущего сезона. Сделка обошлась московскому клубу в сумму 800 тысяч евро, при этом больше 13 матчей серб за красно-белых не сыграет.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЗЮК~

Дядька,кусковое,кому ты нужно?

07:29

Дядька

Да кому ты, Каррерка, нужен? Убеждать тебя еще, окстись.

02:02

onlywhitespartak

К сожалению что бы серб не делал жадного Федуна убедит только низкая цена

00:24

паоло росси

каррера, это ты убеди его, чтобы он в секте остался

23:59 26 января

Сатурн_11

shpasic, нет

23:56 26 января

shpasic

так его с правом выкупа взяли?

23:48 26 января