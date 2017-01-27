Максим Боков: "ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков выразил мнение, что нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий за армейцев на правах аренды, не оправдал возложенных на него надежд. По его словам, красно-синие не много потеряют, если форвард покинет клуб.

Ранее сообщалось, что 26-летний ивуариец может прейти в "Бешикташ". Позже агент игрока Дмитрий Селюк в интервью "СЭ" опроверг эту информацию.

- ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб. Ставки, которые были сделаны на этого игрока перед приходом, были весьма высокими, - сказал Боков. - Не могу сказать, что Ласина полностью не оправдал надежд. Все-таки забивал достаточно красивые голы. Но на продолжительное время его не хватило.

У тренера возникали вопросы по игре. Голевые моменты он создает, но и в обороне тоже отрабатывать надо. Иногда в обороне было "минус один". Возможно, Траоре не смог адаптироваться в коллективе.

Многие ждут молодого поколения. Заменить Ласина могли бы Жамалетдинов или Чалов. Но если мы говорим о нынешнем ЦСКА, который борется за чемпионство, то им необходим центрфорвард. (Любовь КОНЯЕВА)

#АрмияГончаренко. Экватор. Зачем ЦСКА Траоре