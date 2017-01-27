13:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Траоре в "Бешикташ" не переходит"

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Дмитрий Селюк, агент нападающего "Монако" Ласина Траоре, который на правах аренды выступает за ЦСКА, подчеркнул, что информация о переходе форварда в "Бешикташ" не соответствует действительности. По словам представителя игрока, интерес к 26-летнему ивуарийцу проявляет другой клуб.

- Появилась информация о том, что Ласина Траоре может перейти в "Бешикташ", так ли это на самом деле? - вопрос Селюку.

- В "Бешикташ" он не переходит. Есть другой клуб, который тоже интересуется футболистом.

- Какой?

- Когда мы все сделаем, тогда и скажем. (Любовь КОНЯЕВА)

#АрмияГончаренко. Экватор. Зачем ЦСКА Траоре

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regjy

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