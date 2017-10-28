Макеев – о матче со "Спартаком": "Любой команде сложно играть в Ростове"

Защитник "Ростова" Евгений Макеев подчеркнул, что команда довольна результатом матча 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2). По словам футболиста, ранее выступавшего за красно-белых, любой команде сложно играть в Ростове-на-Дону.

– Игроки "Ростова" довольны результатом матча против "Спартака", – приводит ТАСС слова Макеева. – Мы хорошо начали игру, но в середине первого тайма допустили несколько провалов и пропустили голы. Хорошо, что во второй половине игры нам удалось избежать ошибок. Как удалось восстановится после тяжелой кубковой игры? Ребята отдавали все силы на поле, но и "Спартаку" не было легко, так как они играют в трех разных турнирах.

Конечно, я играл этот матч с особенными чувствами, еще недавно я был частью "Спартака", общаюсь со многими ребятами, был рад встрече со всеми. "Спартак" всегда тяжело играет в "Ростове"? Не могу сказать, с чем конкретно это связано, любой команде сложно играть на нашем стадионе. До игры против "Спартака" мы также провели несколько хороших матчей.