Луиз Адриану и Глушаков не тренируются, Мельгарехо в общей группе "Спартака"

"Спартак" проводит частично открытую тренировку в Тарасовке в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Анжи". Главный тренер Массимо Каррера разрешил журналистам посмотреть только первые минуты занятия, включившие в себя разминку.

Главная новость: пропускает тренировку форвард Луиз Адриану. Причины пока не названы, после занятия на вопросы прессы ответит Каррера. В общей группе занимается Лоренсо Мельгарехо, у которого на бровь наклеен пластырь. Не вышел на поле и работает по индивидуальной программе Денис Глушаков. Он пропустит предстоящий матч из-за травмы, полученной в 18-м туре в игре с "Краснодаром" (2:2). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)