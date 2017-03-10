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Луиз Адриану и Глушаков не тренируются, Мельгарехо в общей группе "Спартака"

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"Спартак" проводит частично открытую тренировку в Тарасовке в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Анжи". Главный тренер Массимо Каррера разрешил журналистам посмотреть только первые минуты занятия, включившие в себя разминку.

Главная новость: пропускает тренировку форвард Луиз Адриану. Причины пока не названы, после занятия на вопросы прессы ответит Каррера. В общей группе занимается Лоренсо Мельгарехо, у которого на бровь наклеен пластырь. Не вышел на поле и работает по индивидуальной программе Денис Глушаков. Он пропустит предстоящий матч из-за травмы, полученной в 18-м туре в игре с "Краснодаром" (2:2). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы REN-TV

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