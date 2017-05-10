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Лоськов сыграет с "Оренбургом"

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Сегодня. Баковка. Дмитрий ЛОСЬКОВ (слева) проводит тренировку с основным составом."На что способен Лоськов? Сами увидите"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом", информирует пресс-служба железнодорожников. 43-летний Лоськов с августа 2016 года входит в тренерский штаб "Локомотива".

"В матче с "Оренбургом" на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов "Локомотива" – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: "Я видел легенду", – говорится в сообщении в Инстаграме.

Напомним, Лоськов выступал за "Локомотив" с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. Он является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128). В составе команды он дважды выиграл чемпионат России и трижды - Кубок страны.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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