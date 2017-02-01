"Локомотив" подпишет полноценный контракт с Игорем Денисовым

По информации "СЭ", в скором времени "Локомотив" и Игорь Денисов заключат полноценный контракт, и 32-летний полузащитник станет футболистом железнодорожников на постоянной основе. Стороны довольны сотрудничеством и хотят его продолжить, принципиальная договоренность об этом уже достигнута.

Напомним, что пока права на Денисова принадлежат "Динамо". В первой части сезона хавбек выступал за красно-зеленых на правах аренды. На счету Денисова 11 матчей в чемпионате России текущего сезона, один гол, одна результативная передача и три "горчичника".