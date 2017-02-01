22:00 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" подпишет полноценный контракт с Игорем Денисовым

0
0
0
2

По информации "СЭ", в скором времени "Локомотив" и Игорь Денисов заключат полноценный контракт, и 32-летний полузащитник станет футболистом железнодорожников на постоянной основе. Стороны довольны сотрудничеством и хотят его продолжить, принципиальная договоренность об этом уже достигнута.

Напомним, что пока права на Денисова принадлежат "Динамо". В первой части сезона хавбек выступал за красно-зеленых на правах аренды. На счету Денисова 11 матчей в чемпионате России текущего сезона, один гол, одна результативная передача и три "горчичника".

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

спасают Динамо. купят, наверное, за баснословные деньги. ведь всё равно за счёт РЖД)

22:12 1 февраля

serenky25

Мда. Занавес

22:10 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ