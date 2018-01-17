Квинси Промес: "Под песню Бузовой приятно танцевать"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "СЭ" признался, что ему нравятся российский песни. С творчеством российских исполнителей голландца знакомит нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов​.

– Кто из музыкантов вам нравится больше всего?

– Дрейк, Мик Милл, и еще назову Майкла Джексона. Их музыка меня трогает.

– Вы рассказывали, что слушаете хит Ольги Бузовой "Мало половин", и даже напевали его.

– А, да, конечно. Этот и другие русские треки показал мне Давыдов, так они мне и понравились. Под них приятно танцевать. Правда, слова я плохо разбираю. (Александр МУЙЖНЕК)

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