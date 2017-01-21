17:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Красный Хохолок". Таинственный Джафар – игрок на просмотре ЦСКА

Дебютант ЦСКА ДЖАФАР (№26). Фото "СЭ"
Дебютант ЦСКА ДЖАФАР (№26). Фото "СЭ"
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Сегодня за ЦСКА в товарищеском матче со швейцарским "Воленом" сыграл нападающий Джафар. Футболист, данные которого армейцы тщательно скрывают, находится на просмотре. Сегодня его дебютная игра.

Комментарий Дмитрия СИМОНОВА, спецкора "СЭ" на сборе ЦСКА в Кампоаморе:

- Согласно джентльменским договоренностям, журналисты не будут сообщать информацию про возможного новичка до того, как клуб определится с его будущим. Прошу болельщиков набраться терпения.

Тем более что выводы можно сделать по матчу. Перед нами молодой атакующий игрок, резкий, с неплохой техникой и сильным ударом. Самые внимательные фанаты красно-синих наверняка вспомнят его по кадрам, которые просачивались в интернет. Джафару уже даже придумали прозвище – Хохолок или Красный Хохолок.

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Материалы REN-TV

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