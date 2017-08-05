16:29 5 августа | Футбол — РФПЛ

Краневиттер прошел медобследование перед переходом в "Зенит"

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Полузащитник Матиас Краневиттер прошел медобследование перед переходом в "Зенит". Ранее 24-летний аргентинец прибыл в Санкт-Петербург. Хавбек отказался от общения с прессой и на просьбу о комментарии ограничился лишь двумя словами: "Все хорошо". О его переходе должно быть объявлено в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Краневиттер, права на которого принадлежали "Атлетико", выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 21 матч в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов продать аргентинца примерно за 8 миллионов евро. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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punch_s

значит Хави Гарсия всё

19:10 5 августа

Millwall82

Не забываем что Русский еще и капитан молодежки аргентинской.

19:09 5 августа

Millwall82

Зачем он Зениту? Почему с Русским не договорились? Тот талантливее этого. Да и Русский к тому же. Паренек очень хотел в Питер уехать, а его опрокинули.

19:06 5 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

мэрнылоскут видать с Молло переспал, так уверенно об этом рассуждает. Спец. по мужеложству.

19:01 5 августа

баламошка

Понятно, почему логопед Гена теперь не комментирует Зенит.

17:57 5 августа

foreverCSKAforever

Ждем Доннерветтера и Тоталбетрункера.

17:52 5 августа

merniloskut

Голубое к голубому, Молло не даст соврать!)))

17:14 5 августа

199

Какая сборная? Вся шелупонь, которая за 30-40 матчей забивают по 3-4 мяча.

17:01 5 августа

Пиндосовский прихвостень

Санкт-Петербург в кавычках это весьма странно...

16:44 5 августа

Zello

Скоро вся сборная Аргентины в Питер переберется...

16:38 5 августа