Полузащитник Матиас Краневиттер прошел медобследование перед переходом в "Зенит". Ранее 24-летний аргентинец прибыл в Санкт-Петербург. Хавбек отказался от общения с прессой и на просьбу о комментарии ограничился лишь двумя словами: "Все хорошо". О его переходе должно быть объявлено в ближайшее время.

​В прошедшем сезоне Краневиттер, права на которого принадлежали "Атлетико", выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 21 матч в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов продать аргентинца примерно за 8 миллионов евро. (Гоша ЧЕРНОВ)