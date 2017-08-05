Полузащитник Матиас Краневиттер прошел медобследование перед переходом в "Зенит". Ранее 24-летний аргентинец прибыл в Санкт-Петербург. Хавбек отказался от общения с прессой и на просьбу о комментарии ограничился лишь двумя словами: "Все хорошо". О его переходе должно быть объявлено в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Краневиттер, права на которого принадлежали "Атлетико", выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 21 матч в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов продать аргентинца примерно за 8 миллионов евро. (Гоша ЧЕРНОВ)
"Всё хорошо!" – говорит Краневиттер фанатам "Зенита". Только что он прошел медобследование. pic.twitter.com/oqf3WSxoNH– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 5 августа 2017 г.
punch_s
значит Хави Гарсия всё
19:10 5 августа
Millwall82
Не забываем что Русский еще и капитан молодежки аргентинской.
19:09 5 августа
Millwall82
Зачем он Зениту? Почему с Русским не договорились? Тот талантливее этого. Да и Русский к тому же. Паренек очень хотел в Питер уехать, а его опрокинули.
19:06 5 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
мэрнылоскут видать с Молло переспал, так уверенно об этом рассуждает. Спец. по мужеложству.
19:01 5 августа
баламошка
Понятно, почему логопед Гена теперь не комментирует Зенит.
17:57 5 августа
foreverCSKAforever
Ждем Доннерветтера и Тоталбетрункера.
17:52 5 августа
merniloskut
Голубое к голубому, Молло не даст соврать!)))
17:14 5 августа
199
Какая сборная? Вся шелупонь, которая за 30-40 матчей забивают по 3-4 мяча.
17:01 5 августа
Пиндосовский прихвостень
Санкт-Петербург в кавычках это весьма странно...
16:44 5 августа
Zello
Скоро вся сборная Аргентины в Питер переберется...
16:38 5 августа