Контракт Пуцко с "Уфой" рассчитан на 3,5 года

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил "СЭ", что контракт с защитником Александром Пуцко, перешедшим из "Спартака", рассчитан на три с половиной года. При этом он подчеркнул, что соглашение не включает в себя право первоочередного выкупа.
- В контракте есть пункт о первоочередном праве выкупа "Спартаком"? - вопрос Газизову.
- Такого нет.
- На какой срок рассчитано соглашение с Пуцко?
- На три с половиной года. (Сергей АСТАХОВ)
Шамиль Газизов: "Пуцко со временем станет одним из лидеров "Уфы" //
Пуцко сменил "Спартак" на "Уфу"