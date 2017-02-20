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Контракт Пуцко с "Уфой" рассчитан на 3,5 года

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил "СЭ", что контракт с защитником Александром Пуцко, перешедшим из "Спартака", рассчитан на три с половиной года. При этом он подчеркнул, что соглашение не включает в себя право первоочередного выкупа.

- В контракте есть пункт о первоочередном праве выкупа "Спартаком"? - вопрос Газизову.

- Такого нет.

- На какой срок рассчитано соглашение с Пуцко?

- На три с половиной года. (Сергей АСТАХОВ) 

Шамиль Газизов: "Пуцко со временем станет одним из лидеров "Уфы" //
Пуцко сменил "Спартак" на "Уфу" 

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Материалы REN-TV

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