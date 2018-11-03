Кононов не захотел говорить о "Спартаке" перед матчем с "Локомотивом"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов выразил надежду, что его команда после кубкового матча с "Ахматом" хорошо настроится на матч премьер-лиги с "Локомотивом". Также он прокомментировал слухи о том, что может возглавить "Спартак". Специалист отправил интересующихся за информацией к комментатору Нобелю Арустамяну, как ранее это сделал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, говоря о таких же слухах.

– Мы играли с "Ахматом" в Грозном. Много сил отдали. Играли поздно, возвратились под утро, – заявил в эфире канала "Матч Премьер" Кононов. – Сегодня играем в 14.00, конечно, такие условия непросты, но у нас ребята волевые. Надеемся, что все-таки они подойдут к игре в боевой готовности.

Что касается суеты в прессе по поводу меня и "Спартака", то я бы не затрагивал эту тему, а переадресовал ее Нобелю Арустамяну. Пусть он поговорит на эту тему.