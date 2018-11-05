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Кононов начнет работу главным тренером "Спартака" 12 ноября

Олег Кононов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно обозревателю "СЭ" Игорь Рабинеру из нескольких не связанных друг с другом источников, Олег Кононов 12 ноября приступит к работе главным тренером "Спартака". Вместе с 52-летним Кононовым в московской команде будут работать и специалисты, которые сейчас входят в тренерский штаб тульского "Арсенала".

 
Олег Кононов.Кононов. В "Спартак" зовут трижды

"Спартак" в воскресенье в 13-м туре чемпионата России-2018/19 дома проиграл "Уралу" (1:2). Красно-белые находятся на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера – "Зенита" – на 12 очков. 22 октября в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера, и.о. главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо.

Кононов возглавляет "Арсенал" с 1 июня этого года. В чемпионате России тульская команда идет на 12-м месте.​

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