Карасев правильно не назначил пенальти в ворота "Анжи"

На 88-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Анжи" (2:1) правильное решение принял главный арбитр Сергей Карасев, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в штрафной площади махачкалинской команды произошел контакт мяча с левой рукой Полуяхтова, упавшего на газон.

Мяч после прострела Дзюбы сначала попал в руку, лежавшую на траве, а уже от нее угодил футболисту в голову и отлетел в сторону. В такой ситуации вердикт арбитра, продолжившего игру, стоит поддержать – назначать 11-метровый удар не следовало.

В конце встречи судьи (Карасев и его первый ассистент Антон Аверьянов) имели основания серьезно наказать главного тренера "Арсенала" Миодрага Божовича, несколько раз бурно выражавшего недовольство решениями бригады арбитров, и удалить его из технической зоны, однако делать этого не стали. (Александр БОБРОВ)