Карасев не удалил Вернблума. И не удалил Васина

На 75-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев допустил еще одну серьезную ошибку, не удалив игрока гостей Виктора Васина. В том эпизоде защитник ЦСКА руками задержал соперника, выбегавшего один на один с вратарем. Васин не пытался сыграть в мяч. По правилам игры, такой фол карается назначением 11-метрового удара и красной карточкой. Однако Карасев, выдержав паузу, почему-то достал желтую.
Напомню, что ранее он не удалил Понтуса Вернблума за умышленный удар рукой. (Александр БОБРОВ)
teKilla
Когда игрок, совершил нарушение против соперника в своеи штрафнои площади, которое лишило соперника явнои возможности забить гол и су- дья назначил 11-метровыи удар, игроку, совершившему нарушение, выно- сится предупреждение кроме случаев когда: • нарушением является задержка руками, задержка за маи ку или толчок или • игрок, совершившии нарушение, не пытался сыграть в мяч, или у игро- ка, выполняющего прием, не было возможности играть в мяч • нарушением является одно из наказуемых удалением, при этом не име- ет значения в каком месте поля оно произошло (например серьезное на- рушение правил, агрессивное поведение и так далее) Во всех вышеуказанных случаях игрок удаляется.
19:05
hunter1989
Бобров как раз таки молодец, реально всегда пишет правду, не выгораживая судей
19:03
hunter1989
suff1x Молодец что извенился . Реально там красная по правилам интересно посмотреть будет программу свисток что там скажут. Отмажут арбитра или скажут как есть что он ошибся не удалив 2 игроков цска (вернблума и Васина)
19:00
hunter1989
Вообщето я судья правда 3 категории а судить мне мешает что туда не пробится судят все по блату
18:56
Пернатый Филин
AlexCS4 идиот твоей мамочки сын
18:54
hunter1989
Сам ты идиот я тебя не оскорблял. Ты иди правила почитай Конь вонючий
18:52
nazarfas
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18:50
suff1x
так-то да. прошу извинить. красная все-таки. спасибо.
18:49
AlexCS4
hunter1989 Пернатый Филин ==== Вот вы два клована! Второй дает ссылку на документ, который как раз заканчивается на тексте о пенальти. А первый пишет "Филин правильно написал"! Идите, читайте правила вместе с Бобровым, идиоты.
18:49
Gost
Пернатый Филин Где ты увидел явную возможность забить гол...Пересмотри эпизод...
18:49
Пернатый Филин
AlexCS4 я прочитал, а ты?
18:48
Пернатый Филин
страница 103: Когда игрок совершает нарушение против соперника в своей штрафной площади, что лишило соперника явной возможности забить гол, и судья назначает 11-метровый удар, игроку, совершившему нарушение, выносится предупреждение, если при нарушении присутствовала попытка сыграть в мяч. При всех остальных обстоятельствах(например, задержка, захват, толчок, отсутствие возможности игры в мяч и т.д.) игрок должен быть удален.
18:44
hunter1989
Филин правильно написал правила почитайте . Чистая красная
18:41
Пернатый Филин
Всем диванным умникам даю ссылку на текст правил. Читайте сами. http://referee.ru/media/LotG_17-18_RU_part_1.pdf
18:40
Koreaiowa
Никакого двойнойго наказания давно уже нет, если только сам фол по себе не мегагрубый. Так что тут читсто желтая и пеналь. Если бы до штрафной, то красная и штрафной
18:39
AlexCS4
Пернатый Филин Уймитесь,школьники, и учите матчасть сами! Удаление отменено только если игрок ПЫТАЛСЯ СЫГРАТЬ В МЯЧ! Толчок, задержка и тому подобные фолы в такой ситуации, как сегодня, - это красная карточка, и никуда такое наказание не делось. ==== И ты прочти правила. Вместе с Бобровым.
18:34
Referi
Псевдо эксперт!!!!!!! Более того по последним рекомендациям ФИФА красная карточка показывается при назначении пенальти только в случае когда защитник не пытается сыграть в мяч а играет грубо с нанесением травмы сопернику. В моменте с назначением пенальти был контакт Васина с Нападающим локомотива- это нарушение в штрафной поэтому пенальти,желтая карточка которую показал Карасев правомерна с точки зрения правил игры.
18:33
Пернатый Филин
Уймитесь,школьники, и учите матчасть сами! Удаление отменено только если игрок ПЫТАЛСЯ СЫГРАТЬ В МЯЧ! Толчок, задержка и тому подобные фолы в такой ситуации, как сегодня, - это красная карточка, и никуда такое наказание не делось.
18:31
Gost
Бобров учи матчасть,не дается красная при назначении пенальти...Учи правила студент... Где таких псевдоэкспертов берете,спорт-экспресс..??????????????
18:27
Gost
Бобров учи матчасть,не дается красная карточка при назначении пенальти...Учись студент...
18:25
AlexCS4
Обозреватель СПОРТИВНОГО издания, обсуждающий правильность судейских решений. Который делает косяк за косяком из-за того, что просто не читал правил игры. Это днище.
18:25
suff1x
дайте уже Боброву книжку с правилами. двойное наказание давно уже убрали.
18:25
ФанС75
Там был такой же пенальти, как и красная!
18:23
AlexCS4
Интересно, Бобров хоть когда-нибудь прочтет правила игры в футбол? Или так и будет основываться на своем понтовом мнении? Ну не дают по правилам красную при назначении пенальти! Вот уже давно ТАКОЕ правило есть.
18:23
parallich
Maedhros, не вроде,а так и есть. ВСем давно известно, кроме Бобрового из СЭкса
18:22
Maedhros
так вроде отменили же красную за фол последней надежды, когда внутри штрафной был фол, и когда фол без грубости
18:16
Thunderbolt
ОпятьГинерВсеКупил
18:15