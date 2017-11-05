Карасев не удалил Вернблума. И не удалил Васина

На 75-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев допустил еще одну серьезную ошибку, не удалив игрока гостей Виктора Васина. В том эпизоде защитник ЦСКА руками задержал соперника, выбегавшего один на один с вратарем. Васин не пытался сыграть в мяч. По правилам игры, такой фол карается назначением 11-метрового удара и красной карточкой. Однако Карасев, выдержав паузу, почему-то достал желтую.

Напомню, что ранее он не удалил Понтуса Вернблума за умышленный удар рукой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА