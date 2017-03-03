11:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Калешин может не сыграть со "Спартаком"

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По информации "СЭ", под большим вопросом стоит участие в предстоящем матче со "Спартаком" не только полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, но и защитника Виталия Калешина. Оба игрока имеют повреждения и не находятся в самом оптимальном состоянии перед важным матчем. Стоит отметить, что Каборе еще не приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что матч 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" состоится 5 марта. На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, краснодарцы идут на пятой строчке.

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