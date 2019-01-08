17:10 | Футбол — РПЛ

Ивелин Попов: "Я покинул" Спартак". В течение 10 дней решу по поводу нового клуба"

Ивелин Попов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ивелин Попов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов сообщил "СЭ", что уходит из столичной команды. 

- Да, я покинул клуб. Обо всем со "Спартаком" договорились, разобрались - все очень корректно получилось, как со стороны руководства, так и с моей, - сказал Попов. - Есть предложение из Китая, но пока туда ехать не стоит. – у меня несколько вариантов в России. Подумаю и буду выбирать. В течении 10 дней все решится.

Напомним, что в услугах 31-летнего болгарина заинтересованы "Ростов" и "Динамо"

Попов перешел в "Спартак" в 2015 году из "Кубани". За это время провел 77 официальных матчей и забил 7 мячей. В составе красно-белых футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. 

В этом сезоне Попов принял участие в 21 матче во всех турнирах и забил 1 гол. (Игорь Новиков) 

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