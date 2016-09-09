Иван Данильянц: "Врачи колдуют над Азмуном после одного из эпизодов в игре с "Крыльями"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после игры 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) отметил, что в одном из эпизодов нападающий команды Сердар Азмун получил неприятный удар локтем. Состояние иранского форварда в преддверии игры Лиги чемпионов против "Баварии" остается неясным.

– Это была тяжелая игра, – сказал Данильянц. – Для всех наших новичков ее можно назвать боевым крещением, в котором нам удалось выстоять и одержать победу.

– Вы дали отдохнуть ряду ведущих игроков?

– Вы помните, что Нобоа даже не поехал в Грозный, поскольку ему предстояло лететь через океан. Он отыграл там за сборную две игры, прилетел ночью, следовательно – играть нельзя.

– Что с Джанаевым?

– Джанаев восстанавливаются, сколько времени это займет – сложно сказать. Надеемся, что он будет готов к ближайшей игре.

– Каково состояние Азмуна?

– Мы сейчас видели на повторе, что против Азмуна было серьезное нарушение – удар локтем. Он сейчас в сознательном состоянии на кушетке, врачи над ним колдуют. Последствия будут ясны позже.

– Как оцените игру новичков?

– Новички отлично проявили себя и вполне подходят к нашему кличу "мужики", который часто раздается с трибун. На этом фундаменте можно строить новую команду.

– Как вам дебют Медведева?

– Медведев проявил себя отлично в матче нервном, со многими опасными моментами у ворот. Повторю, ни один игрок не заслужил упреков сегодня.

– Почему не было в заявке Григорьева?

– Григорьев восстанавливается, у него была серьезная травма. Сейчас он завершил реабилитацию и приступил к общекомандным тренировкам. Потребуется, думаю, еще две недели как минимум, с консультациями врачей. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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