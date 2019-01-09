Источник: жена Глушакова получала побои легкой степени

Жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья получала побои легкой степени в результате избиения, информирует телеграм-канал Mash. По данным источника, это показала экспертиза МВД.

Дарья обращалась в полицию с заявлением, согласно которому ее муж распускал руки и грозил убить. Сообщается, что супругов на днях вызывали для дачи повторных показаний. Следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой Глушаков в нецензурной форме угрожает жене. Согласно УК РФ, наказанием за угрозу жизни или здоровью (статья 119) могут служить заключение под стражу, тюремное заключение на срок от двух лет, работы исправительного и обязательного характера или штрафы.

Денис Глушаков женился на Дарье Шрамченко (девичья фамилия) в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей – Валерию и Александру. В данный момент супруги находятся на стадии расторжения брака.

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