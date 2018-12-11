Источник: Жена Глушакова подала на него заявление в полицию из-за угрозы убийства

Жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья подала на него заявление в УВД ЗАО из-за угрозы убийства, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что футболист отказался платить супруге алименты и пообещал ее убить: говорил, так дешевле. По словам Дарьи, у нее есть аудиозапись с угрозами.

Ранее сообщалось, что сам Глушаков подал на жену заявление в полицию. Он обвиняет ее в мошенничестве.

Напомним, что 24 сентября Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

19 октября Никулинский районный суд столицы вынес такое решение в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса РФ – Денис должен перечислять на содержание детей треть своего дохода (то есть около 5 миллионов рублей в месяц из 15-ти), а также назначил очередное заседание на 14 ноября, на которое супруги не явились.

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