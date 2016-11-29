Иржи Ярошик: "Не верю, что Слуцкий может уйти из ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик не верит в то, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий может покинуть команду в этом году. 39-летний чех отметил, что красно-синие должны справиться с проблемами, а тренер останется на своем посту. Сегодня появилась информация, что Слуцкий покинет пост наставника армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", который состоится 7 декабря в Лондоне.

– Не хочется верить в то, что Слуцкий может уйти из ЦСКА, – сказал Ярошик. – Трудно представить, что тренер способен покинуть клуб. В этом сезоне не все получается: в чемпионате команда сильно отстает от первого места, в Лиге чемпионов не смогла побороться за выход из группы. Но у армейцев есть очевидные проблемы, которые мешают этой осенью. Думаю, что ЦСКА справится со всем, а Леонид Викторович останется в команде. (Сергей АСТАХОВ)

Шамиль Газизов: "Гончаренко заменит Слуцкого? Пока не вижу повода для обсуждения"