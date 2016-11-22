Ильсур Метшин: "Хочу привлечь на трибуны "Казань Арены" поклонников виртуального футбола"

Президент "Рубина" и мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о планах привлекать болельщиков на трибуны благодаря виртуальному футболу, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он подчеркнул, что внимательно изучает вопрос развития киберспорта.

– Мы обсудили на заседании исполкома много важных вопросов: судейство, в том числе о том как растить судей с самых низов, поговорили о подготовке академий, – сказал Метшин. – Я в свою очередь внес предложение не оставлять без внимания развитие киберспорта. Это тоже спорт! Достаточно сказать, что в PlayStation в FIFA играют в режиме реального времени 370 миллионов человек. Я изучал это в Казани. У нас 45-тысячный стадион. И мы пока лишь однажды заполнили под завязку, когда принимали "Ливерпуль". Киберфутбол – это целая ниша. У нас в Казани порядка ста тысяч человек постоянно играют в FIFA. Значит, они любят футбол. И моя задача как мэра и руководителя клуба приобщить эту группу к футболу реальному.

На следующем заседании исполкома выскажусь по этой теме более детально. К примеру, почему бы перед важными матчами "Рубина" на стадионе не собираться киберфутболистам, при зрителях, не устраивать рубилово? Это тоже наша аудитория! Нам нужно наращивать посещаемость. Понятно, что виртуальный футбол не заменит настоящий. Виталий Леонтьевич даже пошутил, чтобы я "Рубин" не забрасывал. Но за это можно не переживать: 99 процентов моего внимания достаются первой команде и дублю. Но киберспорт – это завтрашний день.