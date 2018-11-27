Игроки "Спартака" сфотографировались в футболках с номером 8. В поддержку Дениса Глушакова?

После утренней тренировки в преддверии матча Лиги Европы с австрийским "Рапидом" футболисты московского "Спартака" сделали общую фотографию в футболках с номером 8. По всей виидмости, это была акция в поддержку капитана команды Дениса Глушакова.

Каждый из футболистов надел футболку с номером 8. Игроки сделали общую фотографию, развернув баннер, на котором было написано "Один за всех - и все за одного!".

Напомним, матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом" пройдёт 29 ноября на "Открытие Арене". Игра начнётся в 18:50 мск.

📰 #Спартак продолжает подготовку к матчу с @skrapid



После окончания тренировки игроки надели футболки с номером 8 на груди и под девизом "Один за всех – и все за одного!" сфотографировались всей командой. 🔴⚪️💪🏻



Подробнее: https://t.co/AkTaomW3cp#СпартакРапид #Тарасовка pic.twitter.com/21s8zg1XKK – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 ноября 2018 г.

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