14:05 | Футбол — РПЛ

Игроки "Спартака" сфотографировались в футболках с номером 8. В поддержку Дениса Глушакова?

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После утренней тренировки в преддверии матча Лиги Европы с австрийским "Рапидом" футболисты московского "Спартака" сделали общую фотографию в футболках с номером 8. По всей виидмости, это была акция в поддержку капитана команды Дениса Глушакова.

 
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Каждый из футболистов надел футболку с номером 8. Игроки сделали общую фотографию, развернув баннер, на котором было написано "Один за всех - и все за одного!".

Напомним, матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом" пройдёт 29 ноября на "Открытие Арене". Игра начнётся в 18:50 мск.

 

 

Спартак - Рапид В

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