Игорь Шалимов: "Непонятно, как "Краснодар" не реализовал несколько моментов в игре с ЦСКА"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) посетовал на плохую реализацию имеющихся моментов. Специалист подчеркнул, что команде не хватило только забитого мяча.

– Игра получилась хорошей, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Мы владели инициативой, мячом, создали много опасных моментов. Сложно было избегать контратак соперника, когда регулярно находился на чужой половине поля. У армейцев быстрые нападающие, благодаря которым они убегали в контратаки.

Нам не хватило гола, хотя моменты были, особенно у Классона... Непонятно, как мы не попадали в некоторых эпизодах в ворота. Мы либо попадали во вратаря, либо мимо. Будем разбираться, исправлять эти моменты. Мы провели хорошую игру, но это никого не волнует, поскольку соперник увозит три очка.

Трансляция матча "Краснодар" – ЦСКА