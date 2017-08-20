Игорь Шалимов: "К сожалению для "Краснодара", футбола в матче с "Ростовом" было мало"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после гостевого матча 7-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0) подчеркнул, что его команда стремится играть в футбол.

Леонид Кучук: "Футбол – не балет. Если он не жесткий, то это другой вид спорта"

– Тяжелая игра. Не только для нас, но и, наверное, для всех кто приезжает в Ростов, – сказал Шалимов. – Команда хозяев – силовая, играет просто, использует длинные передачи, активно подбирают мячи, создают давление. Тяжело всю игру быть под таким давлением, хотя мы владели мячом, создали моменты. Они, наверное, били больше нас издали, повезло, что не попали. Результат, наверное, закономерен. К сожалению для нас, футбола сегодня было мало, потому что мы стремимся в футбол играть.

– Не было заметно, чтобы команда просела, несмотря на плотный график. Удобен ли он для вас?

– Если вы не заметили, то это хорошо. Отыграли и поехали дальше. Для нас все матчи важные, мы хотим попасть в группу Лиги Европы. Мы не заостряем внимания на графике.

– Вы дважды подряд сыграли 0:0 в Ростове – весной и сейчас. Можете сравнить эти матчи?

– Оба были сложными. Дело, наверное, даже не в тренере, а в общей атмосфере здесь. Тяжелая игра что тогда, что сейчас, и игры действительно похожи, как похожи стили того и этого "Ростова". (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"​