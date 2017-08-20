Леонид Кучук: "Футбол – не балет. Если он не жесткий, то это другой вид спорта"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после домашнего матча 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) подчеркнул, что футбол – это противостояние, которое бывает жестким.

– Дядюн получил желтую в первом тайме, а во втором тайме был фол, тоже близкий к карточке...

Игорь Шалимов: "К сожалению для "Краснодара", футбола в матче с "Ростовом" было мало"

– И "Краснодар" тоже иногда чересчур жестко играл. Футбол не балет, это противостояние, которое бывает жестким. Если он не жесткий, то это другой вид спорта. Если мы научимся играть быстрее, жестче и мобильнее, то это и есть настоящий футбол. Читайте Клоппа, Фергюсона, Эрикссона – там есть все о психологии футбола, о том, как строится атака.

– Вы агрессивно начали матч. Была ли ставка на быстрый гол? И было ли ожидание, что гости "подсядут" к концу игры из-за плотного графика?

– Мы были в таком же положении плотного графика тур назад. В подготовке учитывается все, любая мелочь. Мы не хотели именно блицкриг, мы хотели просто выиграть. Есть зоны, где прекрасно играет "Краснодар", есть зоны, где лучше мы, и надо было нейтрализовать их сильные места и усилить свои. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Добавим, что на 42-й минуте встречи серьезную ошибку допустил Михаил Вилков, не удалив Владимира Дядюна - нападающий ростовчан ударил Михайло Ристича прямой ногой в голеностоп, нанеся сопернику травму, приведшую к его замене.

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"​