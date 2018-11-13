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Гурам Аджоев: "Кононов попросил отпустить его в "Спартак"

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Президент "Арсенала"  Гурам Аджоев заявил, что бывший главный тренер тульского клуба Олег Кононов попросил отпустить его в "Спартак". 52-летний специалист в понедельник возглавил красно-белых.

Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу, который сам пришел и рассказал, что руководство "Спартака" предложило ему возглавить команду, - приводит слова Аджоева официальный сайт "Арсенала". - Кононов попросил его отпустить. Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться, на мой взгляд, не было.

"Спартак" - это величина, один из самых популярных клубов страны, команда, которая регулярно играет в еврокубках. После нашего разговора начался процесс переговоров между клубами и поиск нового тренерского штаба.

Напомним, во вторник "Арсенал" объявил о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера. Тульский клуб занимает 11-е место в чемпионате России после 14 туров. 

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Дополнительная информация

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-nashi-zadachi-ostayutsya-prezhnimi/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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