Гурам Аджоев: "Кононов попросил отпустить его в "Спартак"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что бывший главный тренер тульского клуба Олег Кононов попросил отпустить его в "Спартак". 52-летний специалист в понедельник возглавил красно-белых.

- Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу, который сам пришел и рассказал, что руководство "Спартака" предложило ему возглавить команду, - приводит слова Аджоева официальный сайт "Арсенала". - Кононов попросил его отпустить. Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться, на мой взгляд, не было.

"Спартак" - это величина, один из самых популярных клубов страны, команда, которая регулярно играет в еврокубках. После нашего разговора начался процесс переговоров между клубами и поиск нового тренерского штаба.

Напомним, во вторник "Арсенал" объявил о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера. Тульский клуб занимает 11-е место в чемпионате России после 14 туров.

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