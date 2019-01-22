Гильерме: "Результат хороший, но это была тренировка"

Вратарь "Локомотива" Гильерме назвал матч предсезонного турнира в Катаре с "Зенитом" (3:1) хорошей тренировкой.

– У нас каждый день по две тренировки. Мы не можем взять и считать эту игру показателем того, что будет в сезоне, – сказал Гильерме. – Это совсем другой матч. Конечно, для нас результат хороший, это была отличная тренировка. Нам надо продолжать так играть, агрессивно. Надеюсь, к концу сбора мы будем уже в форме. Главная задача на турнир – быть к его концу в нормальных физических кондициях.

– Насколько процентов себя ощущаете? Матч-то провели отличный.

– Еще очень рано говорить, мы только неделю тренируемся после месяца отпуска. Понятно, что мы далеки от идеальной формы, но очень скоро мы исправимся. (Александр Рогулев)