Георгий Габулов продолжит карьеру в "Оренбурге"

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Габулов продолжит свою карьеру в "Оренбурге", сообщает "Спорт день за днем" со ссылкой на главного тренера команды Роберта Евдокимова. Сумма контракта не сообщается. 27-летний хавбек еще не до конца восстановился от травмы, полученной в матче за "Крылья". Ожидается, что он вернется к тренировкам к октябрю.

В прошлом сезоне Георгий Габулов провел за "Крылья" 23 матча и забил 4 гола.