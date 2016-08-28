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Георгий Габулов продолжит карьеру в "Оренбурге"

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Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Габулов продолжит свою карьеру в "Оренбурге", сообщает "Спорт день за днем" со ссылкой на главного тренера команды Роберта Евдокимова. Сумма контракта не сообщается. 27-летний хавбек еще не до конца восстановился от травмы, полученной в матче за "Крылья". Ожидается, что он вернется к тренировкам к октябрю.

В прошлом сезоне Георгий Габулов провел за "Крылья" 23 матча и забил 4 гола.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/orenburg-podpishet-kontrakt-s-georgiem-gabulovym

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