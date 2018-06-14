Геннадий Шилов: "Будет ли "Амкар" играть в ПФЛ? Решение будет в понедельник"

Владелец "Амкара" Геннадий Шилов пока не знает, будет ли клуб заявляться в ПФЛ после того, как Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года. "Амкар" не сыграет в чемпионате РФПЛ и даже не сможет заявиться для участия в первенстве ФНЛ.

- Будет ли "Амкар" заявляться в ПФЛ?

- Информация будет в понедельник.

- Но такие планы у вас есть?

- Давайте дождемся понедельника.

Напомним, ранее на сайте пермяков сообщалось, что в понедельник, 18 июня, соберется клубное правление – "для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба". (Андрей СИЗЯКИН)